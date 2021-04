Hybrydowa formuła Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczymy starannie wyselekcjonowane polskie produkcje

- Rok temu było nam łatwiej. Bo kilkanaście dni przed festiwalem zdecydowaliśmy, że robimy tylko w internecie – i koniec. Jedynie na finał spotkaliśmy się z laureatami w Kinie Pod Baranami. W tym roku planujemy różne warianty. Wynajmujemy kina – ale wiemy, że różnie może to wyglądać – zapowiada Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

W tym roku Krakowski Festiwal Filmowy będzie miał hybrydowy charakter. Organizatorzy planują część projekcji w internecie, a część – w podwawelskich kinach. Wybrane przez selekcjonerów filmy zobaczymy w trzech konkursach – międzynarodowym dokumentalnym, międzynarodowym krótkometrażowym oraz polskim. Będą również liczne pokazy pozakonkursowe pogrupowane w dziesięciu tematycznych cyklach. Nie zabraknie też wydarzeń specjalnych i sekcji Industry skierowanej do branży filmowej.

Jak co roku organizatorzy przykładają wyjątkową wagę do polskich filmów prezentowanych na imprezie. Tym razem było wyjątkowo dużo zgłoszeń – aż 283 produkcje. Był to swoisty rekord.

- Mamy piękną reprezentację polskiego kina. Początkowo obawialiśmy się, że pandemia wpłynie na ograniczenia produkcyjne tych realizacji. Myśleliśmy, że większość filmów będzie kręconych komórką w ograniczonej przestrzeni własnego domu z udziałem najbliższych osób. Podchodziliśmy więc do selekcji bardzo ostrożnie. I wybraliśmy tylko te szczególnie ważne. Co ciekawe w większości przypadków ich autorami są młodzi twórcy – podkreśla Krzysztof Gierat.

W międzynarodowym konkursie dokumentalnym zaprezentowane zostaną dwa polskie filmy: „Spacer z Aniołami” Tomasza Wysokińskiego, który towarzyszył przez lata tajemniczemu Jerry’emu, poszukującemu zaginionych dzieci w RPA oraz „Antybohater” Michała Kaweckiego opowiadający o Miszce - narciarzu alpejskim, który mimo niepełnosprawności, czerpie z życia pełnymi garściami.