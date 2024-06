Idealne ogórki – jak zrobić domowe ogórki małosolne i konserwowe? Jak pasteryzować ogórki [PORADNIK, PRZEPISY]

Przetwory na zimę – zacznijmy od zakrętek

O ile same słoiki mają niemal nieograniczony okres przydatności do używania, zakrętki najlepiej co roku kupować nowe. Im więcej mają zaczepów (wypustki pod spodem, blokujące pokrywkę i gwint słoika), tym szczelniej zamykają zawartość, chroniąc ją przed dostępem powietrza i zepsuciem.

Przepis na ogórki idealne

Zalewę do ogórków trzeba przygotować z przegotowanej, odstałej (a więc miękkiej) wody oraz soli, najlepiej grubej kamiennej (w sezonie pojawiają się sole specjalnie do przetworów).

Tradycyjnie do ogórków małosolnych i kiszonych dodaje się też liście i korzeń chrzanu, łodygi i kwiaty kopru, ząbki czosnku.

Do kiszonych warto dorzucić liście laurowe, ziarenka ziela angielskiego i gorczycy, a jeśli jest taka możliwość – liście dębu, wiśni albo czarnej porzeczki. Zawarte w nich garbniki sprawią, że ogórki na długo zachowają chrupkość.

Po zakiszeniu ogórki małosolne najlepiej przenieść do lodówki, aby zahamować proces fermentacji. Te już zakiszone – w chłodne i ciemnie miejsce, by nie straciły jędrności, smaku i właściwości przez całą zimę.

Do ogórków konserwowych najważniejsza jest zalewa. O jej jakości, smaku i mocy decyduje ocet – najlepiej wybierać spirytusowy, ponieważ zapewnia największą sterylność, a więc trwałość ogórków.

Do zalewy tradycyjnie dodaje się: