Iga Świątek - kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Świątek - Krejcikova? WYNIK na żywo [transmisja online] Rzym 13.05

Poniedziałek, 10 maja I runda: Iga Świątek - Alison Riske (USA) 5:4 i krecz Amerykanki. Mecz ok. godziny 13.30-14 (jako trzeci w sesji od godz. 10). Transmisja w Canal+ Sport.

Środa, 12 maja II runda: Iga Świątek (17 WTA) - Madison Keys (USA, 23 WTA) 7:5, 6:1. Mecz ok. godziny 15-15.30 (czwarty w sesji od godz. 10).

Czwartek, 13 maja III runda: Iga Świątek - Barbora Krejcikova (Czechy) mecz ok. godziny 11.30-12.00 (drugi mecz od godz. 10 po spotkaniu Gauff - Sabalenka)

9 marca - 2. runda: Iga Świątek - Iga Świątek (WTA 15) - Misaki Doi (Japonia, WTA 77, kwalifikantka). 6:2, 6:4. I set: 0:1, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2. II set: 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 6:4. Mecz we wtorek o godz. 14 (jest rozpisany jako czwarte starcie na korcie nr 1). Transmisja: CANAL+ SPORT 2.

Grają: Barty (nr 1), Andreescu, Bencic, Konta, Świątek (5), Martic, Rybakina, E. Mertens, Brady, Putintseva, Vekic, Q. Wang, S. Zhang, V. Kudermetova, Pavlyuchenkova, S. Zheng, C. Garcia, Collins.

Wcześniejsze wpisy Iga Świątek, która jako pierwsza Polka w historii triumfowała w turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa, zmieniła plany. Pierwotnie miała zamiar zakończyć sezon 2020 występem w październikowym turnieju w Ostrawie. Z uwagi jednak na fakt, że w Paryżu rozegrała aż dwanaście meczów (siedem w singlu i pięć w rozgrywkach debla, w których doszła do półfinału), zdecydowała się zakończyć sezon nieco wcześniej.

W drugiej połowie października Iga Świątek wyjechała na wakacje. Po nich miała odbyć badania w Austrii, a następnie testować rakiety w Nicei. Następnie wraz z trenerem Piotrem Sierzputowskim miała wyjechać na Bliski Wschód, zapewne do Dubaju. Tam miały się rozpocząć właściwe przygotowania do sezonu 2021. Teraz wiadomo, że plany musiały ulec zmianie.

Tym samym na razie odpoczywa i planuje kalendarz startów w nowym sezonie. Opublikujemy go w tym miejscu, gdy tylko będzie gotowy. Tu także będziemy prowadzić na żywo relację z kolejnych meczów Igi Świątek.

"Przez ostatni tydzień wszyscy członkowie teamu zrobili dwa testy na wykrycie Sars-Cov-2 i u każdego z nas wyszły negatywnie. Nie byliśmy na oficjalnej kwarantannie, ale z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń i odpowiedzialność społeczną pozostaliśmy przez cały czas w domu. Powoli zaczynam okres przygotowawczy do sezonu 2021, więc mój posezonowy odpoczynek się kończy - napisała tenisistka 29 października na Twitterze.

24 października okazało się, że Iga Świątek będzie musiała odbyć 10-dniową kwarantannę. To efekt wizyty dzień wcześniej u prezydenta Andrzeja Dudy, u którego stwierdzono obecność koronawirusa. To z pewnością wpłynie na plany wyjazdowe tenisistki.

Wiadomo, że 19-letnia tenisistka z Raszyna chce wystąpić w styczniowym Australian Open, a zapewne wcześniej zgłosi się do jednego z turniejów, które rozgrywane są na przełomie roku na antypodach - w Australii lub Nowej Zelandii. Te plany i zawodnikom, i organizatorom może jednak pokrzyżować pandemia koronawirusa. Dlatego czekamy na szczegółowy terminarz WTA.

Do niedawna w kalendarzu WTA na rok 2020 widniał już tylko jeden turniej kobiecy: w Ostrawie w dniach 19-25 października. Okazało się jednak, że w terminarzu pojawił się jeszcze jeden - w Linzu w dniach 7-15 listopada. W imprezie głównej zagrają 32 tenisistki, a w kwalifikacjach 24.

Kiedy zagra Iga Świątek? Zmienione plany

Z uwagi na pandemię plany Igi Świątek zostały zmienione. Wstępne przygotowania do sezonu rozpoczęła dopiero 7 listopada, po miesięcznej przerwie (miała jednak zajęcia ogólnorozwojowe z Maciejem Ryszczukiem). Nie pojedzie ani do Nicei, ani do Czech, które zamykają granice z Polską. Trener Piotr Sierzputowski szuka cichego, ale dobrze wyposażonego ośrodka tenisowego w Polsce.