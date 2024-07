Iga Świątek: Miałam świetną pierwszą część sezonu i nikt mi tego nie zabierze

W ostatnich siedmiu latach Wimbledon miał siedem różnych mistrzyń. To znak, że zakończył się okres dominacji jednej czy drugiej tenisistki. Czy zwróciła pani na to uwagę?

Nie wiedziałam o tym. Wimbledon to naprawdę trudny turniej, także ze względu na to, że w sezonie nie ma zbyt wielu imprez rozgrywanych na trawie. Z drugiej strony teoretycznie słabsi gracze upatrują swojej szansy właśnie tu i grają swój najlepszy tenis w Londynie. Na trawie piłka odbija się nisko, jest trudna i szybka. Bardzo ważne, by mentalnie być mocnym, wtedy szybciej można dostosować się do tych kortów. W tym roku podeszliśmy do startów przed Wimbledonem trochę inaczej ze względu na liczbę pojedynków, którą rozegrałam wcześniej. Być może mogłam zagrać jednej turniej przed Wimbledonem, ale nie wiem, jak to by wpłynęłoby na dalszą część sezonu. W tym roku była to mądra decyzja. W przyszłym sezonie też będziemy reagowali na bieżąco, widząc moje wyniki na Roland Garros.