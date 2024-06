Wimbledon Igi Świątek. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć? O której godzinie transmisja na żywo?

Wimbledon 2024 potrwa od 1 lipca do 14 lipca, finał singla kobiet odbędzie się w sobotę 13 lipca. Mistrzowskich tytułów bronią Hiszpan Carlos Alcaraz i Czeszka Marketa Vondrousova.

W turnieju mężczyzn wystąpi Hubert Hurkacz, który na kortach trawiastych radzi sobie znakomicie, w turnieju w Halle doszedł do finału. W 2021 roku osiągnął największy sukces na kortach Wimbledonu, awansując do półfinału. Teraz jest gotowy, by co najmniej powtórzyć to osiągnięcie.

Iga Świątek miała dotychczas na trawie gorsze wyniki, ale to się właśnie może zmienić. Z każdym rokiem raszynianka notuje na tej nawierzchni wyraźny progres i ten turniej może okazać się przełomowy.