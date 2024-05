Iga Świątek gra dzisiaj mecz French Open. Gdzie i kiedy oglądać Roland Garros? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Paryż 2024

Iga Świątek we French Open 2024. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

French Open potrwa od 26 maja do 9 czerwca, finał kobiet odbędzie się w sobotę 8 czerwca. Liderka światowego rankingu tenisistek drugi rok z rzędu będzie bronić w Paryżu tytułu. Na kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek triumfowała już trzykrotnie, a w tym roku będzie miała do tego dwie okazje, gdyż dwa miesiące po turnieju Wielkiego Szlema we francuskiej stolicy odbędą się igrzyska olimpijskie.

Gdyby ktoś mnie zapytał, czy wolę złoto igrzysk olimpijskich Igi czy jej kolejną wygraną w Wielkim Szlemie, to bym postawił na złoto igrzysk. Jasne, że wolałbym, żeby wygrała i jeden, i drugi turniej, natomiast będzie o to ciężko, bo to trudny sezon - mówi prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski.

Iga Świątek w Paryżu. O której godzinie transmisja na żywo?

Jedna z legendarnych tenisistek, Amerykanka czeskiego pochodzenia Martina Navratilova uważa, że wszystko przemawia za tym, że to Polka zwycięży w Paryżu.

- Jest podobna do Chris Evert. Jej zagrania z górną rotacją doprowadzają rywalki do szału. Myślę też, że porusza się tak dobrze jak nikt inny. Na kortach ziemnych wszystko doprowadziła do perfekcji - ślizgi, ruch i regenerację. Po prostu męczy przeciwniczki agresywną grą od linii. Jest konsekwentna i ma na swoim koncie wielkie zwycięstwa. Dlatego tak długo jest numerem jeden. Paryż to idealne miejsce dla jej gry - powiedziała Navratilova.