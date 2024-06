Siatkarki Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu ze srebrnym medalem Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W drodze na szczeble ogólnopolski drużyna SP nr 2 w Oświęcimiu musiała przebrnąć przez sito eliminacji; miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Oświęcimianki po raz drugi z rzędu okazały się najlepsze w Małopolsce, ale po raz pierwszy mogły walczyć o medale na arenie ogólnopolskiej.

- To dlatego, że w 2023 roku nie było chętnego, który podjąłby się organizacji ogólnopolskiego finału – wyjawia Krystyna Karaś, trenerka oświęcimianek. - W tym roku też nic nie wskazywało na to, że będzie chętny do organizacji turnieju, więc podjęliśmy się tego zadania. Mamy doskonały rocznik, nie chcieliśmy dopuścić do tego, aby dziewczęta straciły okazję skonfrontowania się z rówieśniczkami z innych regionów Polski.