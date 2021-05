III liga: Avia Świdnik rozbiła Jutrzenkę Giebułtów

Jutrzenka z ligi spada, Avia zajmuje miejsce niezagrożone tak spadkiem, jak i awansem - więc był to mecz z gatunku "musi się odbyć, bo jest w terminarzu". Wprawdzie to giebułtowianie przeprowadzili pierwszy groźny atak (sędzia odgwizdał faul w ofensywie), ale za moment po drugiej stronie boiska akcję wykonał Darmochwał i po ograniu Iwanickiego strzelił z 13 m do celu.

Następnie goście podarowali Avii rzut rożny. Wykonał go Uliczny, a niesiona wiatrem piłka po złej interwencji bramkarza Maciejowskiego znalazła się w siatce.