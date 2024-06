Imieniny Anny lipiec 2024. Mądre i piękne życzenia imieninowe dla Anny. Poważne, śmieszne wierszyki, krótkie sms-y na imieniny Ani

Imieniny Anny: najlepsze życzenia imieninowe, poważne, śmieszne wierszyki na imieniny Anny

Jakie złożyć Ci życzenia, by warte były Twego Imienia? Ty najlepiej znasz marzenia, których wyglądasz spełnienia.

Imieniny Anny 26.07. Znane osoby o imieniu Anna:

Imieniny Anny: Ładne wierszyki imieninowe

Życzenia imieninowe: poważne, śmieszne wierszyki na imieniny Anny, Ani

Z okazji imienin, życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Lilia kwitnie, róża opada, czerwony tulipan swe płatki składa.

Ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci w dniu imienin,

dużo szczęścia, zdrowia i radości.

Niech Ci życie słodko płynie - w każdej chwili i godzinie.

Imieniny - dzień radosny, pełen kwiatów zapach wiosny.

Wszyscy złożyć chcą życzenia: zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Niech Ci słońce zawsze świeci i niech czas radośnie leci.

Niech odejdą smutki, złości i powróci czas radości.

Te życzenia, choć z daleka płyną i choć skromnie ułożone,

są dla Ciebie przeznaczone.