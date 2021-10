Innowacyjny pojazd specjalny w służbie Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie

Wartość pojazdu to 300 tys. złotych. Zakup nowego samochodu możliwy był dzięki środkom z budżetu wojewody małopolskiego oraz funduszom przekazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (po 50 proc. z każdego z tych źródeł finansowania).

Specjalistyczny samochód jest wyposażony w system paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 525 W. Pozwalają one na zmniejszenie poboru energii z sieci elektrycznej podczas doładowywania pojazdu w trakcie postoju. Dzięki wykorzystaniu energii solarnej możliwe było także wyeliminowanie agregatu prądotwórczego. Jak podkreśla biuro prasowe wojewody małopolskiego, system solarny jest całkowicie autonomiczny i nie wymaga jakichkolwiek czynności ze strony użytkownika pojazdu. Jego zastosowanie pozwala także na zabezpieczenie akumulatorów przed ich całkowitym rozładowaniem. Oznacza to, że samochód jest cały czas gotowy do akcji.