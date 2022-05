IV liga, Unia Oświęcim – Pcimianka. Chocholi taniec oświęcimian skarcony przez Daniela Pandyrę [ZDJĘCIA]

Przed przerwą miejscowi mieli dwie okazje do objęcia prowadzenia. Najpierw Michałowi Szewczykowi piłka odskoczyła od nogi na 7 metrze. Później Karol Dziedzic odważnie wpadł w pole karne, oddając strzał w 14 metrów. Z problemami obronił Adam Dul. Pomocnik oświęcimian miał miejsce, by podbiec bliżej i – gdyby to zrobił – jego szanse na zdobycie gola byłyby znacznie większe.

Tuż po przerwie, po dograniu z prawej strony przez Igora Lewandowskiego, Karol Dziedzic poszedł na piłkę, oddając strzał końcem buta. To była w zasadzie jedyna sytuacja bramkowa oświęcimian.

Tymczasem goście grali swoje, szukając szansy na gola. Jeszcze Waldemar Luberda, mając przed sobą tylko bramkarza, uderzył nad poprzeczkę (73 min). Oświęcimianie nie wyciągnęli wniosków z wysłanego im ostrzeżenia. Po rzucie rożnym, wykonanym przez Daniela Chochlińskiego, na dalszym słupku piłkę głową do siatki skierował Daniel Pandyra, wprowadzając w stan euforii kilkunastoosobową grupę fanów gości, którzy przybyli do Oświęcimia.