Ivan Marquez odszedł z Cracovii. Powodem są problemy osobiste

Ta sprawa nie ma żadnego drugiego dna, podtekstu, przyczyny sportowej. Marquezowi i jego najbliższym pozostaje tylko życzyć, aby trudny czas jak najszybciej minął, a kłopoty zostały przezwyciężone.

Hiszpan nie zagrał już w żadnym z piątkowych sparingów Cracovii z Bruk-Betem Nieciecza. Mogło to zwrócić uwagę, bo we wcześniejszej fazie okresu przygotowawczego grał sporo (w pięciu meczach po 45 minut, z Partizanem Belgrad 90). Był poważnym kandydatem do występów na środku obrony "Pasów" w ekstraklasie. W krakowskim klubie spędził niespełna rok. W ubiegłym sezonie wystąpił w 17 ligowych spotkaniach, zdobył z Cracovią Superpuchar Polski.