Iwkowa. Wieża na Szpilówce to nasz turystyczny hit. Będzie jeszcze tężnia solankowa [ROZMOWA]

Sezon turystyczny w pełni, czy Iwkowa przeżywa oblężenie?

Oblężenia raczej nie ma, jest stała ilość odwiedzających gminę Iwkowa. Mniej więcej, według naszych obliczeń, jest to około czterech tysięcy osób miesięcznie, a to liczba porównywalna do okresu sprzed pandemii. Oczywiście największą popularnością cieszy się wieża widokowa na Szpilówce. Turyści odwiedzają to miejsce, a później jeszcze chętnie do niego wracają

Nie ma już problemu z parkującymi gdzie popadnie turystami, którzy chcą dostać się do wieży

Ostatnio wykupiliśmy 50 arów pod miejsca postojowe za ośrodkiem zdrowia w Iwkowej. Stamtąd jest już niedaleko do wieży , widać ją z daleka, więc nie ma obawy, że się zabłądzi. To jest obecnie najlepsze miejsce parkingowe.

Wkrótce w Iwkowej powstanie także nowa atrakcja, jaką będzie tężnia solankowa

Dostaliśmy na tę inwestycję 220 tysięcy złotych dofinansowania i myślę, że powstanie ona do końca roku. Będzie się znajdowała w dobrej lokalizacji, przy stadionie klubu sportowego Iva Iwkowa, a jest to praktycznie sam środek gminy.