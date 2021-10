Jadalne kasztany, miechunka i patison, czyli jesienne dary natury, o których nie miałeś pojęcia

Jesień to pora roku, która nie ma w zwyczaju nas rozpieszczać, ale corocznie dostarcza nam prawdziwą witaminową bombę! Zobaczcie przepis na danie z miechunką.

Dynie, bakłażany, żurawina, buraki… to tylko niektóre z mnóstwa dostępnych w tym okresie darów, jakie gwarantuje nam matka natura. O ile każde z nich jest nam znane i mniej więcej wiemy, co z czym łączyć, to czy nie warto byłoby urozmaicić jesiennego menu o bardziej wyszukane składniki? Jadalne kasztany

Jadalny kasztan

Choć z dobrze nam znanym i popularnym w Polsce dzikim „kasztanem” (tak naprawdę kasztanowcem!) nie ma nic wspólnego, to z pewnością słyszeliśmy o nim nie raz. Pochodzący z zupełnie innej gatunkowo rodziny drzew, oryginalną nazwę zawdzięcza greckiej miejscowości Kastanéia, gdzie dojrzewa w ciepłym klimacie Morza Czarnego.

Kasztan jadalny to drzewo ciepłolubne, dlatego tak rzadko można je spotkać w Polsce – wyjątkiem są tutaj ogrody botaniczne. Ku zaskoczeniu niektórych, jego owoc jest jak najbardziej jadalny. Uważany za sezonowy, jesienny przysmak, w zależności od upodobań może być spożywany na rozmaite sposoby.

Surowy, podprażony lub pieczony – zawsze smakuje wyśmienicie! Atutem, który przemawia za uwzględnieniem kasztanów w jesiennym jadłospisie są… wartości odżywcze. 100 gramów tego owocu ma taką samą ilość witaminy C co cytryna! Są bogatym źródłem potasu, magnezu i wapnia, zawierają odpowiednią ilość kwasów nienasyconych, a także dostarczą nam energii w pochmurne poranki. Patison

Patison, czyli kosmiczne warzywo

Mniejsza i zdecydowanie bardziej urocza wersja powszechnie lubianej dyni to oczywiście… patison! Ze względu na specyficzny kształt, często kojarzony jest z obiektem kosmicznym, falującym dyskiem, a nawet UFO. Trzeba jednak przyznać, że dzięki takiej formie patisony urzekają nie tylko jako dodatek do dania. Doskonale sprawdzą się jako domowa dekoracja – na stole, parapecie czy tarasie.

Patison uznany za warzywo o wyjątkowo niskiej kaloryczności i jednocześnie lekkostrawne, doskonale wpisuje się w menu osób dbających o linię. Bogaty w sole mineralne, witaminę C, potas, żelazo i kwas foliowy, jest źródłem wartości odżywczych, jakie w okresie jesienno-zimowym powinniśmy dostarczać organizmowi każdego dnia.

Dodatkowym plusem patisonów jest ich wszechstronne zastosowanie w kuchni - można z nimi zrobić dosłownie wszystko! Zaczynając od jedzenia ich na surowo, przez gotowanie, pieczenie, smażenie, aż po faszerowanie i marynowanie. Z racji, że charakteryzują się delikatnym, lekko słodkawym smakiem można przyrządzić z nich również dania na słodko, np. konfitury i dżemy. Miechunka

Chiński lampion, inaczej miechunka

Zazwyczaj kojarzona z jesienną ozdobą, kryje w sobie więcej niż można przypuszczać. Ten pomarańczowo-złoty owoc w kształcie małej kuleczki, otoczony niezwykle delikatną jasnobrązową otoczką nie tylko pięknie wygląda, ale także wyjątkowo smakuje! Nazywana „złotą jagodą” miechunka to skarbnica witaminy A – wspomagającej sprawność widzenia i poprawiającej stan skóry, C – pomocnej przy walce z przeziębieniem oraz witamin z grupy B, które zwiększają odporność na stres i pozytywnie wpływają na poprawę nastroju.

Co więcej, właściwości zawarte w pestkach tego owocu neutralizują dolegliwości związane z zaparciami i trawieniem. Miechunka ma dość specyficzny słodko-kwaśny smak z dodatkiem goryczki - najczęściej przypomina połączenie pomarańczy i pomidora. Może być spożywana w formie suszonej przekąski, jako alternatywa dla chipsów lub składnik porannego musli. Idealnie sprawdzi się także jako składnik rozmaitych przetworów, dodatek do sałatki czy słodkich wypieków. Pomysłów jest mnóstwo, a o miechunkę nie trudno! Nabyć możemy ją na pobliskim targu, w sklepie warzywnym, a nawet wyhodować samemu.

Aby jak najbardziej skorzystać z sezonowo dostępnych darów natury, poniżej przedstawiamy przepis na pyszną sałatkę z grillowanymi warzywami z dodatkiem owoców miechunki. To idealna propozycja na ożywienie jesiennego nastroju! Jesienna sałatka z miechunką. materiały prasowe

Jesienna sałatka z serem morskim i owocami miechunki [PRZEPIS]