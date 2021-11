Jak wzrosło natężenie ruchu na drogach krajowych w Małopolsce? Znamy wyniki pomiarów

Coraz większy ruch w Małopolsce, największy wokół Krakowa

Według ostatnich pomiarów średni dobowy ruch na wszystkich drogach krajowych w Małopolsce wynosi 18 918 pojazdów. Tylko w województwie śląskim ten ruch jest większy, w pozostałych województwach jest mniejszy.

Największy wzrost ruchu, bo o 145 procent, zanotowano na odcinku od węzła Bieżanów A4 do węzła Kraków Przewóz S7. Jeździ tędy średnio na dobę 51 641 pojazdów. Następnym rekordzistą wzrostu jest odcinek A4 pomiędzy węzłami Kraków Wieliczka - Kraków Bieżanów. Tu ruch wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat o 100 proc. i wynosi 77 410 pojazdów na dobę. Rekordzistą pod względem liczby pojazdów na dobę jest odcinek A4 od węzła Kraków Południe do węzła Kraków - Łagiewniki. Przejeżdża nim średnio na dobę 84 876 pojazdów. Jest to wzrost o 60 proc. w stosunku do 2015 roku.