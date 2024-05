„Jaskółki” na zakręcie. Czy szczypiorniści z Tarnowa przystąpią do gry w Superlidze?

Szczypiorniści Unii obronili się sportowo, ale przyszłość zespołu stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

- Po wycofaniu się generalnego sponsora Grupy Azoty znaleźliśmy się na zakręcie. Nie udało się nam do tej pory uzyskać kwoty 2 milionów złotych gwarantującej uzyskanie licencji na grę w ekstraklasie. W tej sytuacji grozi nam spadek do I ligi centralnej, ale na grę w tej klasie także nie posiadamy 1,5-milionowego budżetu - informuje członek zarządu Wacław Grzesik. Jego zdaniem jest jeszcze maleńka iskierka nadziei, ale czas ucieka i szanse maleją.

W tej sytuacji zawodnicy otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. Świetnie broniący Patryk Małecki wybrał występy w drużynie beniaminka Śląska Wrocław, Dmitrij Smolikow wybiera się do Ostrowa, kapitan Albert Samek prawdopodobnie wyjedzie do Włoch. Chęć odejścia zgłosili także: Jakub Adamski, Michał Słupski,Vladislav Parowinczak. Zrezygnował z gry Marcel Zdobylak. Nowego zajęcia szuka także, być może powrotu do Zabrza, Aliaksandr Buszkow. Pozyskaniem doświadczonego Pawła Podsiadły i młodego utalentowanego Jakuba Tokarza, a także Przemysława Mrozowicza, mocno jest zainteresowana mielecka Stal.