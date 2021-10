Jesienny redyk z Jazowska do Obidzy. Zakończył się sezon pasterski w Beskidach [ZDJĘCIA]

FLESZ - Profilaktyka 40 plus. Dla kogo pakiet bezpłatnych badań?

Stada prowadzone przez bacę Władysława Sajdaka i juhasów, przy dźwiękach góralskiej muzyki, przeszły z Jazowska do Obidzy. Tym samym to już koniec na kilka miesięcy z możliwością kosztowania prawdziwych oscypków, czyli górskich serów do zrobienia których używa się owczego mleka, mieszanego z krowim. Teraz owce będą zimować. Ponownie górale wrócą z owcami na polany i łąki w kwietniu.

Niedzielny redyk zorganizował Związek Podhalan oddział w Obidzy.