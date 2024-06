Jest szansa na baseny termalne w Krakowie. Rozpoczną się poszukiwania wód geotermalnych w Przylasku Rusieckim

- Miasto Kraków dostarcza ciepło do ponad 65 proc. mieszkańców i wciąż ma apetyt na więcej. Po uzyskaniu ponad 12 mln zł dotacji z NFOŚiGW determinacja do tego, by wykorzystać geotermalne źródła, jest jeszcze większa - podkreślają w krakowskim magistracie

Planowana głębokość odwiertu to 1820 m (+/- 10 proc). Specjaliści przewidują, że na tej głębokości woda może mieć nawet 55 st. C w złożu, co oznacza, że na powierzchni ta temperatura będzie niższa, ale nadal będzie się nadawała do wykorzystania np. jako ciepło systemowe do ogrzewania mieszkań.

Prace geologiczne zlokalizowane będą na działce o powierzchni ok. 4,4 ha przy ul. Tatarakowej. To też obszar realizacji projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, a wykorzystanie wód geotermalnych wpisuje się w koncepcję przyśpieszenia rozwoju gospodarczego wschodniej części Krakowa.

W rejonie planowanego otworu geotermalnego zlokalizowane są: Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” oraz Park Naukowo-Technologiczny „Branice”. Zabezpieczenie ciepła z geotermii na ogrzanie budynków, w skali całego projektu oszacowano na ok. 60 MW.