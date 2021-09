Jest wniosek o odwołanie małopolskiej konserwator zabytków. "Decyzja w przyszłym tygodniu"

Jest wniosek o odwołanie małopolskiej konserwator zabytków

Monika Bogdanowska w piątek pojechała do Warszawy na spotkanie wszystkich wojewódzkich konserwatorów z wiceminister kultury prof. Magdaleną Gawin, generalną konserwator. Było poświęcone zazielenianiu miejskich placów, walce z "betonozą". Po jego zakończeniu spytaliśmy dr Bogdanowską, czy była przy tym okazja do rozmowy w ministerstwie o zamieszaniu wokół jej potencjalnego odwołania ze stanowiska.

- Tak, ale myślę, że to ministerstwo już będzie udzielać informacji, a nie ja - odpowiedziała Monika Bogdanowska. Dopytywaliśmy, czy nadal jest wojewódzką konserwator. - Ministerstwo, nie ja - powtórzyła Bogdanowska, zaznaczając, że się nie wypowie.

Pytaliśmy jeszcze, kiedy jest szansa, że czegoś w tej sprawie się dowiemy. - To już jest w rękach pani minister - odpowiadała dr Bogdanowska. - Ja mam tak czy owak dużą satysfakcję z tego, co robiłam, co robię i - mam nadzieję - będę robić.