Jest za małe wsparcie finansowe dla pacjentów po covidzie. Ich właściwa rehabilitacja sporo kosztuje

Wiele placówek czeka na pacjentów, którzy zwalczyli koronawirusa

Wobec rosnącej liczby dramatycznych post-covidowych powikłań Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował program rehabilitacji dla ozdrowieńców.

Są oni przyjmowani w specjalnym trybie omijając olbrzymie kolejki do standardowych zabiegów. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu opuściło dotąd 500 pacjentów. Aż 10-15 procent spośród nich pierwotnie kierowano do hospicjum lub domów opieki społecznej, nie dając im szans na powrót do normalnego życia.

- Udaje się nam ich uruchamiać. To olbrzymia satysfakcja widzieć pacjentów transportowanych na noszach, z ciężkimi odleżynami itp. którzy po kilku tygodniach wychodzą od nas na własnych nogach - nie kryje radości dyr. Krzysztof Grzesik.

Ozdrowieńcy z ciężkimi powikłaniami ustawiają się także w kolejce do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnym w Zakopanem.