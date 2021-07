Jest zgoda. Przewoźnicy autobusowi dostaną wsparcie

- W aktualnym brzmieniu ustawy wsparcie przekazywane może być najdłużej do końca 2021 roku. Wysokość tego wsparcia ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc 2019 r. w stosunku do poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za ten sam miesiąc 2021 roku. Pomoc przewidziana w ustawie ma stanowić zachętę do utrzymania ilości pracy przewozowej sprzed rozpoczęcia epidemii - informuje Urząd Marszałkowski.

Obecnie trwają prace związane z określeniem procedury i zasad ubiegania się o przedmiotową pomoc, a także przygotowaniem projektu umowy i wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej. W celu stosowania ujednoliconych dokumentów w skali kraju, w pracach tych uczestniczą przedstawiciele poszczególnych Urzędów Marszałkowskich, którzy koordynować będą proces wypłaty środków finansowych.