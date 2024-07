Johan Cruyff. Piłkarski geniusz z krwi i kości [SPORTOWA PÓŁKA]

Auke Kok przepytał setki osób, które Johana Cruyffa znały, poczynając na członkach rodziny i przyjaciołach z dzieciństwa, a na kolegach z drużyny, trenerach i współpracownikach w biznesie kończąc. Dzięki temu nie powstała laurka ani kolejna nijaka „boiskowa” opowieść, lecz portret człowieka z krwi i kości, faceta, którego osobowość nie sposób umieścić w sztywnych ramach.

Zadanie nie było łatwe, bo Cruyff, którym na podwórku chciało być każde dziecko kopiące piłkę w XX wieku, żył w czasach, gdy prywatność jeszcze dawało się chronić, np. nikt wówczas nie odważył by się napisać w gazecie, że pochodzący z protestanckiej rodziny chłopak „jest owładnięty seksem”. Tajemniczy pozostał aż do swojej śmierci w 2016 roku, wspominając go, często poprzestawano na opisywaniu zachowań, które dziś zwyczajnie by nie przeszły – Holender pozwalał sobie na palenie papierosów nawet na ławce trenerskiej.