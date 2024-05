Juwenaliowy korowód przeszedł ulicami Krakowa! Szalone przebrania studentów, te zdjęcia trzeba zobaczyć

Oto najlepsze przebrania z korowodu juwenaliowego 2024 w Krakowie

Korowód Juwenaliowy i JuweŚniadanie

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 8.00 od tradycyjnego JuweŚniadania przy Klubie Studio, mieszczącym się przy Miasteczku AGH. Następnie, ok. godz. 9.30 barwny korowód złożony ze studentów (i nie tylko!) wyruszył w drogę, by udać się do miejsca docelowego, jakim był Plac Szczepański.

Zobacz, jak prezentują się studenci podczas tegorocznego Juwenaliowego Korowodu!