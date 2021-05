Kamil Sobala (Hutnik Kraków): Staliśmy się zgraną bandą. Jeden za drugiego idzie w ogień

To był mecz, w którym wszystko mi wychodziło, w którym cała drużyna wzniosła się na wyżyny i przyniosło to pięć bramek do przerwy. W drugiej połowie nastąpiło lekkie rozluźnienie, ale spokojnie, pod kontrolą, dowieźliśmy zwycięstwo. Tak, ten mecz z Motorem w głowie mi pozostał, raz na jakiś czas o nim pomyślę. Bo to były momenty euforii, radości, kiedy strzelało się trzy bramki Motorowi, który już wtedy był naprawdę silnym zespołem, z nazwiskami ekstraklasowymi.

Dzięki temu zwycięstwu awansowaliście do II ligi, ale ja zahaczam o to 5:3 z września 2018 roku. To nie był czasem mecz, który dał Panu w Hutniku największą radość? Trzy bramki i asysta, wszystko to w pierwszej połowie...

Mamy świadomość, jak ważny jest to mecz nie tylko dla nas, ale i dla kibiców. Wracając do tamtego wyjazdu: ja pierwszy raz w swojej przygodzie z piłką spotkałem się z sytuacją, że kibice przyszli nas wesprzeć przed podróżą na mecz. Jakieś ciepłe słowo, pozytywny komentarz - to naprawdę było budujące. I może nie przełożyło się to na boisko, bo w Lublinie przegraliśmy, ale każdy z nas miał w głowie, że są ludzie, którzy wspierają i pomagają. Mam nadzieję, że teraz chociaż garstka naszych fanatyków wejdzie na stadion i dostanie nagrodę w postaci zwycięstwa. Bo każdy z nas chce z Motorem wygrać, nie ma co owijać w bawełnę.

Moim zdaniem, argumentem, który przemawia za nami, jest analiza przeciwnika. Bardzo wnikliwa analiza przeciwnika, pod każdym kątem - gry w ofensywie, w defensywie, stałych fragmentów, zachowań poszczególnych zawodników. Myślę, że bardzo dużo zyskujemy dzięki odprawom, co przenosi się potem na boisko i przynosi punkty. Może ktoś inaczej to odczuwa, ale moim zdaniem to jest argument, który przeważa.

Weźmy ostatni mecz w Suwałkach, doliczony czas gry. Miałem wrażenie, że już satysfakcjonuje was 0:0, bo to nie był przecież zły wynik. Ale Pana coś tknęło, żeby jeszcze powalczyć o piłkę, kiedy wydawała się trudna do zdobycia.

Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wychodził na boisko – obojętne: na minutę, 10 minut czy od początku - i nie chciał wygrać meczu. A jak mam coś zrobić, to zawsze z nastawieniem: zrób to na maksa. Teraz też dostałem jakiś bodziec, żeby iść na piłkę do samego końca - no, co mam do stracenia? Dograłem do Filipa Handzlika, okazało się, że bramka padła samobójcza, ale to też zasługa "Hansa", że tak zamieszał tymi obrońcami, aż sobie sami strzelili. Uważam zresztą, że w całym meczu to my mieliśmy dużo więcej sytuacji, rywal nie był lepszy od nas. Swoją wyższość udowodniliśmy bramką w 94 minucie.

Jesienią zaliczyliście kilka dalekich smutnych wyjazdów. A jak to jest, kiedy wraca się przez całą Polskę po tak fajnie smakującym zwycięstwie?

Wraca się bardzo miło i takimi powrotami buduje się kolektyw, buduje się atmosferę. Po przegranym meczu jeden bierze książkę, inny zakłada słuchawki, przejeżdżamy pół Polski, wysiadamy na Suchych Stawach i rozjeżdżamy się do domów. A po meczu w Suwałkach, kiedy wszyscy zostawili mnóstwo zdrowia na boisku i mogliby położyć się spać, bo każdy był padnięty, zaczęły się rozmowy na tematy niezwiązane z piłką – o rodzinie, o planach na wakacje. To mega integruje zespół i daje kopa do dalszej pracy. Do tego, że na następny wyjazd też jedziesz po to, żeby wygrać i też będziesz szedł na piłkę, której teoretycznie nie masz szans wygrać. Właśnie po to, żeby potem wracać w takiej atmosferze. Powrót z wygranego i przegranego meczu to jak niebo i ziemia.