Kanapka Drwala taką sensacją w pierwszym McDonald’s w powiecie wadowickim, że na drodze krajowej nr 52 robią się korki! 29.04.2021

Chodzi o McDrive dla zmotoryzowanych gości. Z powodu pandemicznych ograniczeń w taki właśnie sposób, nie wychodząc z samochodu, najłatwiej jest kupić coś do jedzenia. Korzystają z tego nie tylko przejeżdżający przez Andrychów:

Wielu moich znajomych robi sobie z tego atrakcję. Pakują się w kilka aut i jadą do "maka" do Andrychowa na burgery. To jest dla nich główna część weekendowego wieczoru, bo kluby i tak są zamknięte a poza tym wcześniej do McDonald’s albo KFC musieliśmy jeździć aż do Krakowa