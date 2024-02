Kandydat na prezydenta Krakowa wnioskuje o powołanie miejskiego ogrodnika. Urząd odpowiada

W konferencji wziął udział m.in. Aleksander Miszalski, kandydat PO na prezydenta Krakowa. Przytoczył dane dotyczące krakowskiej zieleni. Wyliczał, że według statystyk, 52 proc. terenów naszego miasta to tereny zielone, 6 proc. to lasy. Tereny zielone zarządzane przez gminę to 11 proc., natomiast udział form ochrony przyrody w ogólnej przestrzeni miasta to ok. 16 proc.

- Cały czas mamy jednak problem z zielenią w mieście - mieszkańcy oczekują więcej zieleni i protestują zawsze, kiedy jakieś drzewa są wycinane. Zarząd Zieleni Miejskiej mówi w takich sytuacjach, że drzew rocznie wycinanych jest 2000, a sadzonych - 3000. W 2022 roku zostało wyciętych 1000 drzew, a zasadzonych - 2700. W tych liczbach to wygląda nawet całkiem przyzwoicie. Natomiast według danych organizacji pozarządowych w latach 2015-2021 w sumie wycięto 50 000 drzew. Na co zwracają uwagę często mieszkańcy? Drzewa, które są wycinane, to drzewa dojrzałe, z dużymi koronami i obwodami pniów, a drzewa sadzone są drzewami młodymi, często obumierającymi po jakimś czasie i, przede wszystkim, o wąskim obwodzie korony i pnia - mówił Aleksander Miszalski.