Kąpieliska w Krakowie na sezon 2021. O jedno więcej, niż rok temu. Zakrzówek nadal zamknięty

Urzędnicy na sezon wakacyjny, od 1 czerwca do 30 września, wyznaczyli tym razem cztery miejskie kąpieliska. Dwa znajdują się tradycyjnie na zalewie Bagry Wielkie - Plaża Bagry i Plaża Bagry Wschód. Na każdą z plaż może wejść po ok. 600 osób. Operatorem obu plaż jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

Rok 2021 będzie też kolejnym rokiem, kiedy legalnie nie można kąpać się na Zakrzówku. Teren wokół akwenu jest placem budowy parku Zakrzówek, gdzie ma powstać kąpielisko na małym akwenie. W styczniu tego roku pisaliśmy, że ZZM bez przetargu podpisał umowę na realizację kolejnego etapu prac w ramach tworzenia parku Zakrzówek. Zgodnie z umową do czerwca tego roku w stanie surowym gotowy ma być budynek centrum sportów wodnych na dużym zbiornikiem, do którego prowadzi asfaltowa droga.

Z kolei od zeszłych wakacji trwa II etap prac na Zakrzówku, czyli realizacja kąpieliska wraz z pomostami i plaży na małym zbiorniku. Za ten etap odpowiada firma Star-Kop, a jego wartość to 19,6 mln zł. Okazuje się, że także Star-Kop zrealizuje dalsze prace na Zakrzówku związane z budową centrum sportów wodnych (CSW) i zagospodarowania terenu wokół dużego zbiornika. W harmonogramie wszystkich prac to etap V.

Jakie są koszty etapu V? Umowa na budynek w stanie surowym wynosi 1,75 mln zł. Cały etap był szacowany na ok. 7,4 mln zł, co by znaczyło, że do wydania będzie jeszcze ok. 5,7 mln zł. Całość prac obejmie, poza budynkiem CSW, także zagospodarowanie terenu wokół nad dużym zbiornikiem - montaż siedzisk, ławeczek, itp.