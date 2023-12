Kapusta kiszona – jedz ją na zdrowie! Zobacz, co można przygotować z kiszonej kapusty [PRZEPISY]

Nie od dziś wiadomo, że kapusta kiszona to samo zdrowie! Kiszone produkty zawierają mnóstwo składników mineralnych i witamin. Nasz swojska, kiszona kapusta to prawdziwe polskie superfood, czyli produkt wpływający bardzo korzystnie na cały organizm. Co można przygotować z kiszonej kapusty? Zobacz przepisy!

Co przygotować z kapusty kiszonej? Poniżej znajdziecie przepisy z kapustą kiszoną w roli głównej

Szybka domowa kapusta kiszona

Prawdziwa góralska kwaśnica

Placuszki z kurczakiem, pieczarkami i kapustą kiszoną

Zapiekanka z kapustą kiszoną, klopsami i ziemniakami

Łazanki z dodatkiem kiszonej kapusty

Domowe, drożdżowe, babcine kapuśniaczki Koła Gospodyń Wiejskich

Bigos ze słodkiej i kiszonej kapusty z wołowiną, wieprzowiną, kiełbasą i boczkiem

Domowa, szybka kapusta kiszona w słoikach [PRZEPIS]

Nie ma nic lepszego niż domowa kapusta kiszona. Bez konserwantów i zbędnych składników. Przepis na kapustę jest bardzo prosty. Spróbujcie koniecznie. Składniki kapusta (dowolna ilość)

sól

przegotowana woda

marchew, kminek (opcjonalnie) Wykonanie

Kapustę dość drobno poszatkować. Nakładać do wyparzonych słoików warstwami. Każdą warstwę posolić. Dość dobrze dociskać. Można dodać marchewkę i kminek jak ktoś lubi. Kapustę nałożyć maksymalnie do 3/4 słoika, bo będzie „pracować”. Na wierzch dodać odrobinę przegotowanej wody. Dobrze zakręcić. Trzymać dwa-trzy dni w cieple, następnie przenieść do chłodnego pomieszczenia. Kapusta jest gotowa po około dwóch tygodniach.

Przepis Justyny Kalemby

Rozgrzewająca kwaśnica góralska mojej babci [PRZEPIS]

Rozgrzewająca kwaśnica góralska mojej babci. Fot. Paweł Epler Składniki około 5 litrów wody

1 kg wędzonych mięsnych żeberek

1 kg kapusty kiszonej dobrej jakości

5 ząbków czosnku

4 ziarna jałowca

kilka ziaren pieprzu

gałązka tymianku

gałązka rozmarynu

około 1 łyżeczki cząbru - świeży lub suszony

lubczyk - kilka gałązek lub 1,5 łyżeczki suszonego

4 suszone grzyby, wcześniej namoczone

szklanka soku z kiszonej kapusty

osobno ugotowane ziemniaki pokrojone w kostkę

Wykonanie

Żeberka pokroić w kawałki, zalać zimną wodą, dodać jałowiec, pieprz, tymianek, rozmaryn i lubczyk. Na wolnym ogniu ugotować esencjonalny wywar. Do osobnego garnka posiekać kapustę kiszoną, zalać zimną wodą tak, żeby lekko przykryć kapustę. Ugotować do miękkości. W połowie gotowania do kapusty dodać namoczone i pokrojone grzyby. Jak kapusta zmięknie, dołożyć ją do wywaru i żeberek, dołożyć razem z wodą, w której się gotowała. Dolać sok z kapusty i dodać przeciśnięte ząbki czosnku. Doprawić solą, pieprzem, cząbrem. Spróbować. Jeśli za mało kwaśna, dolać soku z kiszonej kapusty. Jeśli nie macie, to może być sok z cytryny. Nie maltretujcie kwaśnicy octem, maggi ani kwaskiem cytrynowym. Dobrej jakości składniki bronią się same swoim smakiem. Ugotowane ziemniaki przełożyć na talerz i zalać gorącą kwaśnicą. Kwaśnica jak każda potrawa z kapusty ma to do siebie, że po każdym odgrzaniu smakuje coraz lepiej. Jest cudownie kwaśna i rozgrzewająca.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga „Lady Kitchen”

Placuszki z kurczakiem, pieczarkami i kapustą kiszoną [PRZEPIS]

Placuszki z kurczakiem, pieczarkami i kapustą kiszoną. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 1 filet z piersi kurczaka

150 g kapusty kiszonej

4 pieczarki

1 cebula

1/2 pęczka natki pietruszki

2 jajka

rozmaryn suszony

sól

pieprz

olej do smażenia

Wykonanie

Filet z piersi kurczaka pokroić w małą kostkę. Z kapusty kiszonej odcisnąć sok. Kapustę drobno pokroić. Cebulę oraz pieczarki obrać i pokroić w małą kostkę. Natkę pietruszki drobno posiekać.

Kurczaka, kapustę, pieczarki, cebulę oraz natkę pietruszki przełożyć do miski. Dodać jajka oraz przyprawy. Dokładnie wymieszać. Z masy uformować owalne, lekko spłaszczone placuszki.

Placuszki smażyć na rozgrzanym oleju, na rumiano z dwóch stron. Podawać z ziemniakami i surówką.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Zapiekanka z kapustą kiszoną, klopsami i ziemniakami [PRZEPIS]

Zapiekanka z kapustą kiszoną, klopsami i ziemniakami. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 50 dag mięsa mielonego wieprzowego

1 jajko

2 łyżki bułki tartej

60 dag kapusty kiszonej

1 cebula

1 szklanka wody

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

1,5 łyżeczki kminku

50 dag ziemniaków

oliwa

sól

pieprz

Wykonanie

Do mięsa mielonego dodać jajko, bułkę tartą, szczyptę soli i pieprzu. Dokładnie wymieszać. Z masy uformować małe kuleczki. Na rozgrzanej oliwie smażyć klopsy po około 5 minut z każdej strony.

Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie. Do cebuli dodać kapustę, liście laurowe, ziele angielskie oraz kminek. Wymieszać. Kapustę podlać wodą i dusić na małym ogniu około 30 minut. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Ziemniaki obrać i ugotować do miękkości w osolonej wodzie.

W naczyniu żaroodpornym układać naprzemiennie porcje kapusty, ziemniaków oraz klopsy. Wierzch oprószyć solą i pieprzem. Zapiekać około 30 minut w temperaturze 170 stopni.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Łazanki z dodatkiem kiszonej kapusty [PRZEPIS]

Łazanki z dodatkiem kiszonej kapusty. Fot. archiwum Składniki na makaron

ok. 3 szklanki mąki pszennej

3 jajka

sól Składniki na farsz 80 dag kiszonej kapusty

50 dag cienkiej kiełbasy

50 dag pieczarek

sól, pieprz

olej Wykonanie

Na stolnicę wysypać 3 szklanki mąki, wbić 3 jajka, dodać szczyptę soli i podlać wodą. Ciasto nie może być zbyt luźne, ani za suche, powinno być jednolite i gładkie. Ciasto podzielić na mniejsze kawałki i podsypując delikatnie mąką cienko wywałkować. Rozwałkowane kawałki ciasta ułożyć na blacie, najlepiej jeśli chwilkę przeschną, a następnie pokroić nożem na kwadraciki wielkości ok. 2x2 cm. Wrzucić do osolonego wrzątku i gotować, aż zmiękną.

Kapustę kiszoną gotować w małej ilości wody ok. pół godziny.

Kiełbasę pokroić w drobną kostkę i przesmażyć razem z cebulą. Umyć i pokroić pieczarki, podsmażyć je na innej patelni.

Do odcedzonej kapusty dodać kiełbasę z cebulą oraz pieczarki, wymieszać i doprawić do smaku solą i pieprzem. Dusić jeszcze ok 10. minut pod przykryciem. Dodać ugotowany makaron łazankowy i całość dobrze wymieszać.

Przepis zespołu „Przecieszynianki”

Domowe, drożdżowe, babcine kapuśniaczki Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Domowe, drożdżowe, babcine kapuśniaczki Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. KGW z Białki Składniki na farsz

1 kg kapusty kiszonej

1/2 kg mięsa mielonego (najlepiej łopatka wieprzowa)

1/2 kg pieczarek

2 cebule

przyprawy (sól, pierz, wegeta, kminek) Składniki na ciasto 1 kg mąki

3 jajka + 2 żółtka

5 dag drożdży

1/2 kostki palmy

200 gr śmietany kwaśnej 18%

1 szklanka ciepłego mleka

szczypta soli

sól morska, kminek, czosnek granulowany, sezam Wykonanie

Kapustę gotować około 2 godzin. Ostudzoną kapustę odcisnąć z nadmiaru wody i pokroić.

Pieczarki pokroić w plastry i zaparzyć, następnie dusić z odrobiną masła. Mięso usmażyć, dodać pokrojoną w kostkę cebulkę. Kiedy wszystkie składniki są gotowe połączyć je i dusić razem na wolnym ogniu około 10 minut. Przyprawić do smaku ulubionymi przyprawami nie zapominając o kminku. Farsz zostawić do ostygnięcia.

Ciasto. Drożdże rozdrobnić w ciepłym mleku, margarynę rozpuścić. Wszystkie składniki umieścić w misce i zarabiamy, (jeżeli ciasto jest zbyt rzadkie można dodać mąki). Kiedy ciasto podwoi swą objętość 3 trzykrotnie, podzielić je na połowę, rozwałkować na grubość około 1/2 cm.

Ciasto posmarować roztrzepanym białkiem, na brzegu ułożyć farsz na grubość około 4 cm.

Zwinąć ciasto w rulon tak, aby owinąć farsz, odciąć od pozostałego ciasta. Ukroić wałek na długość około 10 cm. Lekko spłaszczyć, posmarować po wierzchu białkiem i dowolną dowolną przyprawą według smaku.

Z pozostałym ciastem postąpić tak samo. Tak przygotowane kapuśniaczki ułożyć w brytfannie i piec w temperaturze około 170 stopni około 20 minut. Kidy ciasto uzyska złoty kolor jest już upieczone. Doskonałe na ciepło i na zimno. Podawać z barszczem czerwonym.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Bigos ze słodkiej i kiszonej kapusty z wołowiną, wieprzowiną, kiełbasą i boczkiem

Składniki 1,5 kg kiszonej kapusty

1/2 kg kapusty surowej

garść suszonych borowików

20 dag wołowiny

40 dag wieprzowiny

20 dag wędzonego chudego boczku

2-3 małe pętka kiełbasy śląskiej

duża cebula

3/4 szklanki wytrawnego czerwonego wina

ziele angielskie

liść laurowy

4 łyżki przecieru pomidorowego

sól

pieprz

ostra papryka

czosnek węgierski w tubie

olej do smażenia

Wykonanie

Kapustę kiszoną wypłukać pod bieżącą wodą i odcisnąć. Surową kapustę pokroić i podgotować. Gdy zmięknie, dodać kapustę kiszoną, liście laurowe i ziele angielskie. Postawić na małym ogniu, gotować do miękkości.

Suszone grzyby rozkruszyć i zalać wrzątkiem, żeby zmiękły. Boczek, kiełbasę, mięso wieprzowe i wołowe pokroić w kostkę, przyprawić solą, pieprzem i papryką. Podsmażyć lekko, aby mięso zamknęło pory i pozostawiło swój smak wewnątrz. Podlać wodą i dusić do miękkości. Po 20 minutach odcedzić, przy czym wodę z gotowania zostawić do podlewania kapusty. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju, do zeszklenia. Kiedy kapusta będzie już miękka, wrzucić do kapusty: grzyby, mięso, kiełbasę, boczek i cebulkę. Całość podlać wodą, w której gotowało się mięso, wymieszać. Gotować na małym ogniu. Na koniec dodać przecier pomidorowy i czosnek węgierski. Przyprawić do smaku.

Dlaczego warto jeść kapustę kiszoną?

Popularne od wieków kiszonki obecnie przeżywają prawdziwy renesans. Nic dziwnego, bo trudno o metody konserwacji żywności, które gwarantują uzyskanie równie zdrowego i pysznego jedzenia. Podczas procesu fermentacji cukry proste zostają zamienione na kwas mlekowy, co nie tylko przedłuża świeżość, ale także znacznie obniża kaloryczność produktu i pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego oraz odpornościowego.

Żywność fermentowana to grupa bardzo odżywczych i lekkostrawnych produktów. W trakcie procesu fermentowania pożywienie jest wstępnie trawione, dzięki czemu składniki odżywcze mają większą przyswajalność biologiczną.

Kapusta kiszona nie jest wyjątkiem!

Jedzmy więc kapustę na zdrowie! Szczególnie teraz, w okresie zimowym.

