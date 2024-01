Karnawał trwa - zasmakuj najbardziej kolorowych i szalonych przepisów z całego świata, nie tylko dla kawowych geeków

Karnawał to czas zabawy, szaleństwa, ale i eksperymentowania, również smakiem. Mowa o kawie - trunku znanym i cenionym ponad granicami, który w zależności od szerokości geograficznej pijemy w określony, lokalny sposób. W Europie to espresso, latte, cappuccino czy americano - klasyczne odmiany kawy czarnej i z mlekiem. A co byście powiedzieli na kawę z jajkiem po szwedzku, latte w wydaniu gotyckim, czyli z dodatkiem aktywnego węgla, kawę z grzybami, a może Crème Brule Cappuccino? Choć wiele z nich brzmi ekscentrycznie, cieszą się ogromną popularnością i można z łatwością przygotować je w domu.

Kawa z jajkiem - tak się pija w Szwecji

Kawa z jajkiem to tradycyjny sposób parzenia w Szwecji. Legenda głosi, że przepis ten powstał pod koniec XIX wieku, w drodze ze Szwecji do Ameryki. Kawa z jajkiem stała się nieodzownym elementem luterańskich zgromadzeń kościelnych w Skandynawii, dlatego też potocznie nazywano ją „kawą w piwnicy kościoła”. Sposób przygotowania jest bardzo prosty, i uwaga, dedykowany fanom kawy sypkiej, zalewanej wrzątkiem. Najszybciej i najłatwiej przygotować ją w rondelku lub dzbanku do kawy.

Przed zaparzeniem kawy do zmielonych ziaren należy wbić surowe jajko i dokładnie wymieszać. Niektórzy dodają również sproszkowanej skorupki jajka. Wszystko po to, by klarować kawę i oddzielić fusy od wody.

Białko jajka wydobywa gorycz i wzmacnia kofeinę. Rezultatem jest lekki, klarowny napar bez goryczy i kwasowości oraz aksamitnej konsystencji, którą łatwo się pije.

Gotyckie latte - doskonałe dla wegan

Latte czarna jak smoła? To możliwe. Gotycką latte można przygotować na 2 sposoby, mniej i bardziej smaczny. Odmiana ta świetnie przyjęła się w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, skąd pochodzi marka Sage Appliances, specjalista w zakresie parzenia kawy.

Mniej smaczny przepis na gotycką latte polega na dodaniu do zaparzonej kawy aktywnego węgla, który powszechnie wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym. Natomiast trzeba pamiętać, że smakuje on jak sproszkowany cement i nie warto przesadzać z ilością.

Alternatywnie zamiast węgla można sięgnąć po czarne kakao - efekt będzie podobny, a smak o wiele lepszy, bo słodszy! Wystarczy zaparzyć espresso, dolać do niego mleka migdałowego i dosypać czarnego kakao! - organiczny popiół kokosowy jest źródłem intensywnej czerni. Ta propozycja może się spotkać z dużym uznaniem wegan, ponieważ nie zawiera nabiału pochodzenia zwierzęcego, a mleko roślinne.

Crème Brule Cappuccino - obłędnie pyszna

Crème Brule Cappuccino jest tak samo obłędna jak deser Crème Brule. Paradoksalnie do jej przygotowania potrzebujemy jedynie mleka, karmelu i brązowego cukru. Przydałaby się również dobrej jakości kawa, najlepiej specialty, ale również ekspres do kawy, który sprawi, że w efekcie kawa będzie smakowała, jak ta od baristy z ulubionej kawiarni. Palnik kuchenny to element obowiązkowy - bez niego nie uda się skarmelizować cukru na wierzchu kawowej pyszności.

Chagaccino, czyli kawa z grzybami

Kawa z grzybami to napój, którego popularność zdecydowanie rośnie, a do tego ma właściwości prozdrowotne. W smaku jest dość osobliwa, jak kawa z żołędzi, choć na początku może wydawać się dziwna, z czasem przypada do gustu. Kawa grzybowa, czyli świeżo zmielona kawa zmieszana ze sproszkowanymi grzybami (typu lion's mane, chaga czy reishi) ma wysoki poziom przeciwutleniaczy i innych elementów, które mogą poprawić koncentrację i myślenie.

W celu przygotowania chagaccino należy zaparzyć dwie porcje espresso i dodać do nich sproszkowane grzyby - wszystko mieszać tak długo, aż proszek się rozpuści. Kolejnym krokiem jest dodanie czekoladowego ganache z orzechów nerkowca i gorzkiej czekolady, a na koniec spienione mleko owsiane. To rozkosz, którą doceni niejeden weganin.

Czekoladowa latte z cynamonem

Czekoladowa latte z cynamonem. Fot. Sage I jeszcze jedna z propozycji dla fanów czekolady i cynamonu - składników szczególnie pożądanych zimą. Czekoladowa latte z cynamonem to solidna dawka endorfin. Dodatkowo, cynamon jest powszechnie cenionym afrodyzjakiem i ma właściwości podobne do żeń-szenia - eliminuje zmęczenie, pobudza krążenie, a także sprzyja zakochanym.

Oto bardzo prosty przepis, który z łatwością przygotujemy w domu.

Oprócz aromatycznego espresso, będziemy potrzebować:

40 g płatków czekoladowych

250 ml mleka

1 łyżeczkę świątecznej przyprawy

laski cynamonu i plasterka suszonej pomarańczy Na wierzchu idealnie sprawdzi się posypka czekoladowa.

