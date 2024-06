Zimna kawa - orzeźwia i pobudza w upały. Wypróbuj przepisy na wakacyjne napoje na bazie kawy

Kawa jest dobra na wszystko, nawet na upały! Zielone latte, pomarańczowe espresso, dalgona coffee, cold brew - czy znasz te napoje? Jeśli odpowiedź brzmi nie - lato to najlepszy czas na eksperymentowanie i nowe smaki. Zamiast pić kolejną, zwykłą “małą czarną”, przetestuj przepisy na napoje, które są hitem tegorocznych wakacji! Oto propozycje na kawowe szaleństwo.

Kawa na zimno to nie tylko ice coffee - w tym roku trendy są kolorowe, ekstrawaganckie i bardzo pyszne! Sprawdź przepisy na napoje na bazie kawy, które podbijają portale społecznościowe i mają coraz więcej zwolenników na całym świecie. Zaskocz siebie i swoich gości nowymi smakami, a przy okazji zaserwuj orzeźwienie i zastrzyk energii.

Kawa latte w różnych wersjach - także w kolorze zielonym!

Na lato sprawdzi się kawa latte – nie tylko klasyczna, ale również ta z roślinnym mlekiem, np. owsianym lub kokosowym. Wybierz kawę dobrej jakości i zrób espresso w wysokiej szklance, a następnie dolej spienione mleko. Świetnym pomysłem, który nie tylko smakuje, ale też prezentuje się wspaniale, jest matcha latte. Co ciekawe, ten napój nie zawiera kawy, a jednak dodaje energii!

– Matcha to wywodząca się z Japonii sproszkowana zielona herbata. Jest uprawiana w taki sposób, aby była bogata w składniki mineralne i tym samym miała pozytywny wpływ na zdrowie. Zawiera niemal tyle samo kofeiny co kawa, zatem także ma działanie pobudzające. Do zrobienia napoju będziesz potrzebować 1 łyżeczkę matchy, 50 ml wody, 200 ml dowolnego mleka oraz cukier lub syrop do posłodzenia. Picie matchy jest dobre dla organizmu, a żeby napój był jeszcze zdrowszy możesz zamiast cukru użyć ksylitolu lub erytrolu – mówi Joanna Bruszewska, ekspertka ze sklepu Bee.pl.

Orange Freshspresso - kawa z sokiem pomarańczowym

Jeśli wydaje Ci się, że znasz kawę w każdej odsłonie - ta propozycja może Cię zaskoczyć! Espresso w połączeniu z sokiem pomarańczowym i kostkami lodu smakuje egzotycznie i orzeźwiająco, a przy tym wygląda bardzo efektownie. Przygotowanie jest bardzo proste: zrób espresso ze swojej ulubionej kawy, dodaj kostki lodu, a na koniec cienkim strumieniem ostrożnie dolej soku.

- Sok pomarańczowy najlepiej zrobić w domu, będzie wtedy najzdrowszy i najświeższy. Jeśli jednak zdecydujesz się kupić gotowy, wybierz taki z prostym składem. Zwróć uwagę, czy na opakowaniu widnieje napis “sok”, czy “napój” lub “nektar” - te nazwy mają odzwierciedlenie w ilości składników - radzi ekspertka.

Dalgona coffee - deser, w którym zakochał się cały świat

Kawa po koreańsku to prosty przepis, który podbił serca miłośników deserów w wielu krajach. Dalgona coffee można zrobić na ciepło lub z dodatkiem kostek lodu i mrożonych owoców - taka wersja sprawdzi się w upalne dni. Dalgona coffee - deser, w którym zakochał się cały świat. fot. pixabay – Do tego przepisu będziesz potrzebować kawy rozpuszczalnej, cukru, wody, mleka i kostek lodu. Wypełnij szklankę wybranym mlekiem do ¾ wysokości i dodaj 3 kostki lodu. W oddzielnym naczyniu wymieszaj kawę, cukier i wodę w proporcjach 1:1:1, następnie ubij mikserem lub blenderem. Powstałą piankę należy położyć na powierzchni mleka i gotowe! Miłośnicy owoców mogą oprócz lodu dodać mrożone maliny lub truskawki. Świetnie sprawdzi się także odrobina syropu owocowego dodana do mleka – radzi Joanna Bruszewska. – Taką kawę można podawać z długą łyżką lub słomką, pamiętaj jednak, że plastikowe rurki już dawno są passé. Lepiej postawić na ekologiczne słomki wielorazowego użytku z bambusa lub metalu – dodaje ekspertka.

Cold brew zamiast ice coffee

Kawę „parzoną” na zimno bez problemu dostaniesz w kawiarni, jednak możesz ją także przygotować w domu. Wystarczy woda, dobrej jakości kawa ziarnista i sporo cierpliwości, a we własnej kuchni przygotujesz napój niczym zawodowa baristka. Cold brew wbrew pozorom nie jest tym samym co ice coffe - różnią się nie tylko sposobem przygotowania, ale także smakiem!

– Za przygotowanie cold brew najlepiej zabrać się dzień wcześniej, ponieważ jej macerowanie trwa nawet kilkanaście godzin. Potrzebujesz szklanego przykrywanego naczynia, w domowych warunkach może być to nawet słoik. Wsyp do niego 70 gramów grubo zmielonej kawy i zalej litrem zimnej wody. Naczynie zakręć lub przykryj folią i odstaw do lodówki na około 10-12 godzin. Po tym czasie wystarczy przelać kawę przez papierowy filtr i cieszyć się delikatnym, orzeźwiającym smakiem – podpowiada ekspertka.

Cold brew jest delikatniejsza od małej czarnej parzonej w klasyczny sposób, dlatego mogą się nią delektować osoby o wrażliwym żołądku. Jeśli natomiast z jakichś powodów nie możesz pić nawet delikatnej kawy, wypróbuj naturalne napoje, które nie zawierają kofeiny. Na rynku dostępne są nie tylko klasyczne zbożowe, ale także kawa z cykorii, z topinamburu lub z nasion konopii. Zawierają one witaminy i minerały oraz doskonale łączą się z mlekiem, miodem i różnego rodzaju słodzikami.

Wszystkie pomysły możesz modyfikować wedle własnej kreatywności. Próbuj różnych odmian kawy, dodawaj syropów i baw się akcesoriami - dzięki temu wypracujesz przepis na swoją ulubioną kawę na lato.

