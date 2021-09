Karol Knap, pomocnik Cracovii, coraz mocniej uchyla drzwi do ekstraklasy

Jak się pan z tym czuje?

Na pewno było to dla mnie fajne przeżycie, że zagrałem od początku. Jestem bardzo zadowolony, że już w piątym meczu po przyjściu do Cracovii znalazłem się w pierwszej jedenastce. Najważniejsze jest jednak to, że wygraliśmy te mecze. Możemy być zadowoleni z wyników i naszej gry.

Szybko zaskarbił pan sobie sympatię trenera, bo już w poprzednich meczach wchodził pan do gry. Aklimatyzacja przebiegła więc bezboleśnie.

Tak, bardzo fajnie przebiegła. Znałem takich zawodników jak Sylwek Lusiusz, czy Michał Rakoczy, wiedziałem więc, że będzie łatwiej mi wejść w drużynę. Szybko zdobyłem zaufanie trenera.

Chyba najbardziej przyczynił się do tego obóz i sparingi, bo to wtedy toczyła się główna rywalizacja o to, kto zacznie sezon i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu.