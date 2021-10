Karolina spod Limanowej odpadła z The Voice of Poland. Duże kontrowersje: to jakiś żart [ZDJĘCIA] Remigiusz Szurek

Karolina Szczurowska, wokalistka pochodząca z Przenoszy w Gminie Dobra w powiecie limanowskim pożegnała się z programem The Voice of Poland. Decyzja jej trenera Marka Piekarczyka w trakcie trwającej 12. edycji show, wywołała spore poruszenie wśród internautów, którzy uważali, że to ona wypadła lepiej od swojej rywalki i powinna zostać w programie.