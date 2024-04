Kenijczycy faworytami do zwycięstwa w 21. edycji Cracovia Maratonu. Rekord frekwencji zagrożony

Czy jest szansa, że w tegorocznej lub w jednej z kolejnych edycji któryś ze startujących w Cracovia Maratonie Polaków zdoła powtórzyć sukces Piotra Gładkiego?

- Mówiąc szczerze, będzie o to ciężko, bo jeżeli popatrzymy, jakie wyniki osiągają najlepsi na świecie, to widzimy, że jeszcze trochę naszym zawodnikom do tego brakuje – mówi Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej, a zarazem dyrektor imprezy.

W tym roku pozostaje nam liczyć przede wszystkim na dobry występ Andrzeja Rogiewicza, czterokrotnego zwycięzcy Silesia Maratonu (w 2021 roku uzyskał czas 2:19.07) oraz najszybszego w łódzkim maratonie przed dwoma laty (2:20.01). Jego pierwszy start w Cracovia Maratonie w 2018 roku zakończył się zajęciem siódmej lokaty (2:21.27) i tym razem także ma szansę na znalezienie się w pierwszej dziesiątce. Faworytami, jak co roku, pozostają Afrykanie.