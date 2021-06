Kęty, Andrychów, Wadowice. Na linię kolejową 117 do Bielska-Białej wróciły pociągi. Kierowcy powinni uważać na przejazdach [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Od dzisiaj, 29 czerwca, linią kolejową 117 znów jeżdżą pociągi. Na razie na odcinku z Wadowic do Bielska-Białej. Kilkumiesięczna przerwa w kursowaniu składów była spowodowana budową wiaduktu w Kętach na przecięciu z kolejnym odcinkiem przyszłej obwodnicy miasta. To dobra informacja dla pasażerów. Jednocześnie służby kolejowe i policja apelują do kierowców o ostrożność, szczególnie na niestrzeżonych przejazdach kolejowych, bo część z nich odzwyczaiła się od jeżdżących pociągów i łamie przepisy obowiązujące w takich miejscach.