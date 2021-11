Kickboxing. Sądeczanka z Evanu wicemistrzynią Europy w Czarnogórze! Trener: miasto nas nie wspiera

Sądeczanka rywalizowała w kategorii Full Contact w wadze 52 kg. W półfinale okazała się lepsza od Rosjanki, zaś w finale przeciwko Turczynce musiała ostatecznie uznać wyższość przeciwniczki.

– Pierwszą walkę wygrałam 2:1, ale nie podobała mi się. Wraz z nią pojawiło się sporo stresu. Bardziej myślałam o tym co będzie, jak mi pójdzie ogólnie na imprezie. Brakowało mi też trenera Bulandy w moim narożniku. Byli szkoleniowcy Kadry Narodowej, ale to co innego – komentuje Gabriela Migda.

– Pokonałam jednak rywalkę i to było najważniejsze. W kolejnej przeciw Turczynce nie udało się zwyciężyć, ale mimo to jestem z siebie dumna. Wiem ile kosztowało mnie to energii i pracy na treningach. Nie odpuszczałam, zrobiłam tyle ile mogłam na ten moment. Cieszę się z tego, że zdobyłam wicemistrzostwo. To dla mnie ważny i ciężki rok, a występ w Czarnogórze był taką wisienką na torcie, zwieńczeniem tegorocznych występów. Dziękuję trenerom Ewie i Krzysztofowi Bulandom, Rodzicom i najbliższym przyjaciołom za wsparcie. Teraz jest czas na trochę luzu, odpoczynek – przyznaje nasza rozmówczyni.