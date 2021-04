Kiedy skończy się pandemia koronawirusa? Eksperci podają możliwe daty

- Żeby stworzyć odporność stadną, liczba ozdrowieńców i zaszczepionych w społeczeństwie musi oscylować wokół 85 proc., czyli w przypadku Polski to ok. 32 mln osób. Przy dostawach szczepionek, które były dotychczas, musimy poczekać jeszcze trzy lata - stwierdził profesor Gut w rozmowie z polsatnews.

Zdaniem prof. Włodzimierza Guta o końcu epidemii będziemy mogli mówić wówczas, gdy nastąpi powrót do sytuacji sprzed epidemii. Trudno jednak oszacować jak będzie to wyglądało, dlatego że wirusa przed epidemią nie było. W jego opinii możemy mówić o powrocie do względnej normalności, który nastąpi po uzyskaniu odporności stadnej, czy zbiorowej.

Dobrych wieści na temat szybkiego wygaśnięcia epidemii nie ma prof. Krzysztof Simon, który już w ubiegłym roku stał się dla wielu Polaków autorytetem w walce z pandemią COVID-19. Jest on m.in. kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Prof.: Michael Toole z pandemią będziemy się zmagać jeszcze kilka lat

Swoimi obserwacjami odnoście rozwoju pandemii COVID-19 podzielił się również australijski naukowiec prof. Michael Toole z Burnet Institute w Melbourne w swoim artykule opublikowanym na łamach The Conversation. Niestety, jego prognozy nie są optymistyczne.

Zdaniem eksperta najbardziej prawdopodobny scenariusz będzie taki, że bogatsze kraje do względnej normalności powrócą do 2022 roku. To zasługa szczepień. Niestety - 85 biedniejszych krajów południa z pandemią będą zmagać o dwa lata dłużej do 2024 roku.

Naukowiec zwraca uwagę, że szczególnie ważne dla pokonania pandemii jest sprawiedliwe dzielenie szczepionek, ta aby mogły one dotrzeć do osób o różnych zasobach materialnych i pochodzeniu.

- Świat nie powróci do normalnych podróży, handlu i łańcuchów dostaw do 2024 roku. Chyba że bogate kraje zaangażują się w pomoc krajom Globalnego Południa poprzez udostępnienie patentów szczepionek, dywersyfikację ich produkcji i wsparcie dostaw, aby również i ich mieszkańcy mogli jak najszybciej się zaszczepić - pisze profesor.