Kiedyś była tu wieś pełna ludzi. Wysadzili i zburzyli wszystko, żeby zrobić Jezioro Mucharskie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kiedyś była tu pełna ludzi wieś, linia kolejowa z wiaduktem, drogi, szkoła a teraz jest , w tym samym miejcu jest dno urokliwego jeziora.

Zanim Jezioro Mucharskie, nowa atrakcja turystyczna Małopolski, zapełniła się wodą, trzeba było usunąć pozostałości po dawnych czasach.

Dla tych, którzy tu kiedyś mieszkali, te pozostałości dawnego życia budzą wspomnienia

mówią mieszkańcy dawnych Skawiec.

Jezioro Mucharskie przy zaporze w Świnnej Porębie

We wrześniu 2016 ostatnia rodzina (sześcioosobowa) mieszkająca w Skawcach na dnie przyszłego zbiornika podpisała ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach porozumienie dotyczące dobrowolnego opuszczenia ich domu. Został on w całości przejęty przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a rodzina przeprowadziła się do mieszkania komunalnego, które zapewniła jej gmina Mucharz.