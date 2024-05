Majówka na rowerze? Doskonały pomysł. Szlaków w zachodniej Małopolsce nie brakuje ZDJĘCIA

Piecze nad trasami sprawuje Stowarzyszenie Doliny Karpia we współpracy z gminami: Brzeźnica, Tomice, Spytkowice, Zator, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek. VeloSkawa będzie większa

Przy szlakach są miejsca do odpoczynku. Poza malowniczymi krajobrazami miłośnicy jednośladów mogą zobaczyć szereg ciekawych zabytków, w tym drewniane kościółki, pałace i dworki. Pojawiają się także dodatkowe atrakcje, jak na przykład pumtracki, czy tężnie solankowe.

W Dolinie Karpia do ich dyspozycji jest kilkaset kilometrów malowniczych tras, na które można wyruszyć z Zatora, Przeciszowa, Brzeźnicy, Tomic, Spytkowic, Osiek czy Polanki Wielkiej.

Prawdziwą gratką jest projekt budowy trasy na odcinku Wadowice - Zator. Ma mieć łącznie ponad 20 km. Poprowadzona zostanie śladem dawnej linii kolejowej z Podolsza przez Zator do Tomic, gdzie połączy się z VeloSkawą.

Mieszkańcy powiatu wadowickiego chętnie korzystają z istniejącej już 3 km ścieżki VeloSkawy, a która powiększy się o kolejne 2,5 km. Nowy odcinek drogi rowerowej prowadzić będzie przy rzece Ponikiewka do tarasu widokowego przy zaporze w Świnnej Porębie. W ramach inwestycji powstanie kładka rowerowa na rzece oraz dwa przepusty. Budowa nowego odcinka drogi rowerowej połączy Wadowice z Jeziorem Mucharskim.

Wokół Pustyni Błędowskiej powstało 20 km różnych traktów, na których podczas długiego majowego weekendu będzie będzie tłoczno. Przy ścieżkach nie brakuje tzw. małej architektury czyli miejsc do odpoczynku.

Wycieczkę można rozpocząć w okolicy zamku nad rzeką Sołą. Przekraczamy kładkę pieszo-rowerową i tuż za nią skręcamy w prawo, na brukowaną ścieżkę rowerową. Biegnie ona wałami Soły, by dalej zamienić się w drogę na osiedlu domków. Tu znaki poprowadzą nas do głównej drogi (ul. Krakowska).Wzdłuż drogi biegnie ścieżka rowerowa, a ten odcinek jest bardzo krótki. Po przejechaniu mostu na Wiśle, a strzałki WTR skierują w prawo na piękną asfaltową ścieżkę rowerową poprowadzoną wałami wiślanymi. Tu zaczyna się relaksacyjna jazda z urokliwymi widokami na dolinę rzeki Wisły i okolice. Po drodze mijamy stawy, starorzecza wiślane oraz okoliczne wioski.

W części tak zwanej trasy pustynnej wraz z łącznikiem w okolice Stawu Zielonego, jest do pokonania około 6 km Trasa prowadząca w dolinie Białej Przemszy ma około kilometr. Z koli od Szlaku Przylaszczkowego do punktu widokowego Dąbrówka trzeba pokonać 2,5 km. Zatem, jest gdzie spalić kalorie.

Przed Mętkowem trasa zamienia się na ścieżkę szutrową. Ten odcinek można ominąć wybierając mało uczęszczaną, asfaltową drogę publiczną. Dalej trasa ponownie przechodzi w asfalt i wiedzie bardzo długim i charakterystycznym łukiem wzdłuż potoku Płazianka. Za nim ukaże się starorzecze Wisły, elektrownia wodna Smolice oraz most DW 781.

Kilkaset metrów za mostem, na drugim brzegu Wisły, można zauważyć można ujście Skawy a po lewej otwierają się widoki na rozlewiska rzek Zmornicy i Żabieniec

Jadąc dalej Wiślaną Trasą Rowerową, która prowadzi nas cały czas brzegami Wisły, dojedziemy do starego mostu kolejowego. Trasa prowadzi pod mostem. Za Okleśną ścieżka przechodzi w wąską drogę polną i dalej wiedzie przez las na drogę gminną. Miniemy przeprawę promową na Wiśle. W Kamieniu jest piękny kościół, a za nim zjazd na zaporę w Łączanach. Za nią zjezd na Wiślaną Trasę rowerową w lewo.

Tomasz Flaga

Kolejny etap Wiślanej Trasy Rowerowej to lokalne, mało uczęszczane drogi i częściowo ścieżka rowerowa. Po minięciu Chrząstowic, Pozowic, Facimiechu, docieramy w okolice Skawiny. Dalej trasa prowadzi wałami wiślanymi do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Z Tyńca do samego Krakowa prowadzi asfaltowa ścieżka rowerowa.