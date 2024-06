Zatopione Skawce. Wieś na dnie Jeziora Mucharskiego. Tam kiedyś spędzało się wakacje. Tak wyglądała ta małopolska wieś - zdjęcia

SKAWCE - wieś zatopiona przez wody Jeziora Mucharskiego. Zobacz archiwalne zdjęcia

Jak wskazują analizy i opracowania prof. Gabriela Narutowicza, sam zamysł powstania jeziora zaporowego w miejscu podwadowickiej wsi powstał jeszcze w latach dwudziestych XX w., a wrócono do niego po wojnie. Według nieoficjalnych pogłosek

w latach 60. i 70. naciskano, by remonty, a tym bardziej nowe inwestycje we wsiach przeznaczonych do likwidacji, były wstrzymywane.