Kiko Ramirez nie będzie dłużej dyrektorem sportowym Wisły Kraków

O tym, że tak może się stać, można było przypuszczać jeszcze zanim Wisła ostatecznie pogrzebała swoje szanse nawet na baraże o ekstraklasę w beznadziejnym meczu z Bruk-Betem Termalicą, przegranym 0:3. Teraz to już stało się w pełni jasne. Nie kryje tego w klubie zresztą sam Ramirez, który zaczął się żegnać ze współpracownikami, informując ich, że odejdzie wkrótce z Wisły. O tym, że do takiego rozstania ostatecznie dojdzie napisał w poniedziałek jako pierwszy portal meczyki.pl, a my możemy tę informację potwierdzić. Oficjalnie rozstanie z Kiko Ramirezem nastąpi jeszcze w tym tygodniu.

Hiszpan, który w Wiśle Kraków wcześniej był trenerem, na stanowisko dyrektora sportowego został powołany na początku grudnia 2022 roku i była to jedna z pierwszych decyzji Jarosława Królewskiego w roli prezesa „Białej Gwiazdy”. W pierwszym oknie transferowym, za które odpowiadał Ramirez, udało się ściągnąć do Wisły kilku piłkarzy, a ta była wiosną bliska awansu do ekstraklasy. Nie udało się to jednak w i lecie po przegranych barażach nastąpiła kolejna przebudowa składu. W nowym sezonie zespół również nie sprostał wyzwaniu, jakim był szturm na ekstraklasę. Mało tego, Wisła zajęła najgorsze miejsce w całej swojej historii, bo dopiero dziesiąte w I lidze, co też w dużym stopniu musi spaść na barki dyrektora sportowego. Ale też był i ogromny sukces, jakim było zdobycie z pozycji I-ligowca Pucharu Polski. Im bliżej było końca sezonu, tym coraz więcej dochodziło z Wisły sygnałów, że bez względu na to jak rozgrywki się zakończą, Kiko Ramireza w nowych rozgrywkach w Krakowie już nie będzie. Teraz te pogłoski znajdują potwierdzenie w faktach. Nie wiadomo natomiast na razie kto Ramireza na tak ważnym stanowisku miałby zastąpić.