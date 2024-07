Kilkadziesiąt fiatów 126p wyruszyło z Polski do Włoch przez Zakopane. Celem jest zbiórka pieniędzy dla dzieci Marcin Szkodzinski

Rówień Krupowa w Zakopanem, to jeden z przystanków, gdzie załogi małych fiatów zatrzymały się w drodze do Monte Cassino. Włoska miejscowość, to cel podróży na mapie, ale głównym zadaniem wyprawy jest zbiórka pieniędzy dla dzieci i akcja uświadamiania kierowcom zagrożeń.