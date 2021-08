Kilkudziesięciu strażaków walczyło z ogniem. Trzy krowy spłonęły w nocnym pożarze w Szymbarku

To był kolejny pożar w trudno dostępnym i co nawet ważniejsze pozbawionym dostępu do wody terenie.

Strażacy dowozili wodę z odległości ponad 1,5 kilometra od miejsca akcji.

Płonął budynek gospodarczy, w którym znajdowały się krowy.

- Ten pożar spowodowany został najprawdopodobniej przez uderzenie pioruna – mówi st. kpt. Marcin Barczyk, dowódca JRG w Gorlicach. - Noc sprawiła, ze niestety został dość późno zauważony i w momencie, gdy dotarliśmy na miejsce, już zawalony był dach, a gospodarz, widząc, że nie uratuje płonącego budynku zaczął polewać wodą znajdujący się obok budynek mieszkalny - dodał.

Działający na miejscu strażacy też skupili się głównie na ochronie domu. W budynku gospodarczym w chwili wybuchu pożaru znajdowało się sześć krów. Trzem z nich udało się uciec przed ogniem, trzy spłonęły.