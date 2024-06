Kino letnie wraca do Zakopanego. Wielkie gwiazdy i znane film zobaczymy za darmo

Repertuar festiwalu został podzielony na filmowe dni tematyczne. W poniedziałki kina pod gwiazdami zapraszają całe rodziny na „Kino familijne”. We wtorki, opatrzone nazwą „We Love Cinema”, do obejrzenia będą filmy docenione na największych światowych festiwalach. Środy pod hasłem „Made in Poland” to autorski przegląd najciekawszego polskiego kina. We czwartki „Dobre decyzje”, a w nich filmy o pozytywnym przesłaniu z dobrym postanowieniem w tle.

- Weekend rozpoczynają „Oscarowe Piątki” – na ekranach festiwalu pojawią się produkcje uhonorowane najważniejszą statuetką w branży filmowej. Tego dnia o hollywoodzki look widzów zadba marka Neonail. W soboty „Filmowe Hity Max” z najlepszym kinem rozrywkowym, dostępnym na co dzień w nowym serwisie streamingowym Max. W niedzielę cykl „Kobieta z kamerą”, w którym po obu stronach kamery zaprezentują się wyjątkowe artystki. Wtorki, czwartki i niedziele odbywają się pod patronatem Banku BNP Paribas – informują organizatorzy.