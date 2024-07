Klub wycofał się w czwartej ligi. Ile zagra w niej drużyn?

W dniu dzisiejszym Zarząd Klubu LKS Barciczanka Barcice podjął decyzję z powodu zaległości finansowych i rezygnacji sponsora o wycofaniu drużyny z 4 Ligi Małopolskiej Od nowego sezonu drużyna seniorów będzie kontynuowała grę w Lidze Okręgowej Nowosądecko-Gorlickiej, do której wywalczyła awans – czytamy w komunikacie, jaki opublikował klub.

Przypomnijmy, że w minionym sezonie do rozgrywek dołączyła Wisła II Kraków, która wywalczyła awans do trzeciej ligi, ale po rundzie jesiennej z rywalizacji wycofały się Wierchy Rabka-Zdrój.

One zajęły 19. miejsce, 15. była Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, 16. MKS Trzebinia, 17. Unia Oświęcim, a 18. Niwa Nowa Wieś. Zgodnie z regulaminem te zespoły spadły do piątej ligi. Wycofanie się Barciczanki stwarza nową sytuację – IV-ligowy byt zachowa bowiem Kalwarianka, jako drużyna, która uplasowała się najwyżej ze spadkowiczów.

- Zostaje 19 drużyn, a więc na dzisiaj utrzymuje się Kalwarianka – mówi szef Wydziału Gier Andrzej Godny. - Czekamy jeszcze na to, co stanie się z Wisłą Puławy, bo jej ewentualne wycofanie się będzie skutkować na to, co stanie się w III i IV lidze.

Jeśli Wisła nie przystąpiłaby do rozgrywek II ligi, tylko zagrała w III, wtedy trzecią opuści Podhale Nowy Targ, co będzie skutkować jednak degradacją Kalwarianki. W Kalwarii Zebrzydowskiej muszą więc ściskać kciuki za puławian.