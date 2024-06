Kobieca Twarz Małopolski 2024. Spotkanie laureatek plebiscytu było pełne pozytywnej energii

W trakcie castingu i rozmów z uczestniczkami (po 10 pań w trzech kategoriach pokoleniowych: córek, matek, kobiet dojrzałych) wyłoniliśmy zwyciężczynie. Zdobyły one tytuł KOBIECA TWARZ MAŁOPOLSKI i główne nagrody, a także awansowały do ogólnopolskiego finału akcji organizowanej przez wydawcę "Gazety Krakowskiej", Polska Press Grupę.

Praca to jej pasja. Znana fotografka Justyna Grabska specjalizuje się w fotografii dla kobiet i o kobietach. Podczas spotkania mówiła o tym, czy warto sobie robić zdjęcia i jak to robić.

To nie koniec atrakcji. Oskar Juryś - utalentowany wokalista, kompozytor, autor tekstów, wprowadził swoim recitalem nastrój pełen dobrej energii, gdzie radosne dźwięki przeplatały się z nutkami nostalgii i refleksji.

Każda uczestniczka Forum Kobiecości została nagrodzona profesjonalną sesję fotograficzną. Każda z pań otrzymała nagrodę - srebrną bransoletkę z limitowanej serii, która została zaprojektowana specjalnie dla laureatek naszej akcji.

Dodatkowo pięć pań w każdej kategorii pokoleniowej, które zdobyły najwięcej głosów w skali województwa, otrzymało zaproszenie na DAY SPA - pakiet zabiegów pielęgnacyjno-relaksacyjnych oraz zdobędzie awans do ogólnopolskiego finału akcji, w którym główną nagrodą będzie samochód.

Natomiast laureatki tytułu KOBIECA TWARZ MAŁOPOLSKI otrzymały:

dwuosobowe zaproszenie na weekend w luksusowym hotelu SPA,

voucher na profesjonalną, studyjną sesję zdjęciową, wraz z kompleksowym przygotowaniem przez fryzjera oraz make-up artist,

awans do ogólnopolskiego finału akcji, w którym główną nagrodą będzie samochód - Toyota Aygo X.

Wszystkie uczestniczki łączy to, że znaczą o wiele więcej niż tylko "ładna buzia"; mają wizję, pomysły na siebie i na to, jak sprawić, by nasz świat był choć trochę lepszy.