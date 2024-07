Kociołek Galicyjski w Miasteczku. Smacznie i muzycznie. Zdjęcia

Jego celem jest popularyzacja tradycji kulinarnych Galicji oraz kuchni narodowych. W skrócie każdy może znaleźć coś dla siebie.

- Jesteśmy tutaj co roku i za każdym razem doświadczamy nowych emocji. To wydarzenie ma niepowtarzalny klimat, swoją wyjątkową energię i gdy trzeba wracać do domu, człowiek już zaczyna tęsknić. Tak wygląda to co roku w naszym przypadku – przyznaje z uśmiechem Elżbieta Tobiasz, która na co dzień mieszka w Gorlicach, a na „Kociołek Galicyjski” przyjeżdża wraz z rodziną.