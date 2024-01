Kolej przebuduje wąskie gardło na stacji w Woli Rzędzińskiej. Podróżni będą mogli łatwiej wsiąść do pociągów, a te będą jeździć sprawniej

Oddzielą ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego

Stacja w Woli Rzędzińskiej jest pierwszą na wschód od Tarnowa, na której zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Dębicy i dalej do Rzeszowa, Przemyśla i granicy z Ukrainą. W ramach dużej modernizacji linii kolejowej E30 z Krakowa do Rzeszowa wyremontowano tory, ustawiono wzdłuż nich ekrany dźwiękochłonne, wybudowano bezpieczny wiadukt nad torami w ciągu drogi powiatowej. Planowana inwestycja ma na celu przede wszystkim zwiększyć przepustowość trasy w tym, newralgicznym miejscu na trasie wschód-zachód.

- Na stacji w Woli Rzędzińskiej są dwa perony jednokrawędziowe dla obsługi podróżnych, które obecnie przy rosnących przewozach pasażerskich i towarowych okazują się niewystarczające – wyjaśnia Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W Woli Rzędzińskiej zatrzymuje się coraz więcej pociągów aglomeracyjnych, kursujących na krótkich dystansach – w kierunku Krakowa, a także do Rzeszowa. To wymusza zwalnianie składów dalekobieżnych, które jedynie przejeżdżają przez miejscową stację. W ramach inwestycji do istniejących peronów dobudowane zostaną po drugiej stronie torów dodatkowe krawędzie o długości 200 metrów każda. To ułatwi obsługę podróżnych, ale także pozwoli oddzielić ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego. Przewoźnicy zyskają dogodniejsze warunki do tworzenia nowych połączeń.