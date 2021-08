Kolejne utrudnienia w związku z budową tramwaju do Górki Narodowej [ZDJĘCIA] (AM)

Uwaga kierowcy: do dziś 12 sierpnia do 30 września zamknięta dla ruchu będzie ul. Nad Sudołem. Ma to związek z kolejnym etapem prac przy budowie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak postępują prace. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.