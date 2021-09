Kolejni krakowianie zostaną podpięci do sieci ciepłowniczej. Tak miasto chce stawać się bardziej ekologiczne

Umowa podpisana 3 września 2021 roku w Pałacu Krzysztofory w Krakowie ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla miasta i dostęp do sieci ciepłowniczej jeszcze większej liczbie mieszkańców. Dokument podpisali przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie mieszkańcom ciepła - właściciel krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarczające energię cieplną do mieszkań oraz Miasto Kraków.

Zlikwidowaliśmy to, co było możliwe jeśli chodzi o węgiel, pozostaje kwestia elektryki albo ciepła miejskiego. Ciepło miejskie jest rzeczą najważniejszą i najbardziej ekologiczną. Mam nadzieję, że to porozumienie, które dzisiaj podpisujemy, przyczyni się do tego, że będzie więcej tego zdrowego ciepła. To się wpisuje w politykę klimatyczną prowadzoną przez Kraków