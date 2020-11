Kolejny szpital polowy w Krakowie. Tym razem przy al. Focha. Buduje go Grupa Azoty

Demografowie z PAN o prawie do aborcji: wyrok TK naraża kobiety na ogromne cierpienie i sprawi, że może się rodzić mniej dzieci

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ograniczający prawo do aborcji w Polsce, zwiększa obawy kobiet i ich partnerów związane z zajściem w ciążę, co może prowadzić nawet do rezygnacji z macierzyństwa. Zwiększa także ryzyko wzrostu liczby aborcji w nieodpowiednich warunkach, co zagraża zdrowiu i życiu kobiet. Naraża kobiety na ogromne cierpienie psychiczne i może prowadzić do emigracji młodych Polaków w związku z ograniczeniem wolności wyboru w fundamentalnej dla nich sprawie. Zarazem powodując masowe protesty w całym kraju w szczycie pandemii, istotnie zwiększa ryzyko niekontrolowanego wzrostu zachorowań na COVID-19 i śmierci setek osób – piszą w specjalnym stanowisku najwybitniejsi polscy demografowie – członkowie Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Część ma jednak zdanie odrębne.